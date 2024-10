Reggina: 6765 spettatori che hanno impressionato anche Marotta

Una vittoria bella e convincente quella ottenuta dalla Reggina contro il Vicenza. Amaranto già forti nella testa e nelle motivazioni, chiaramente con ancora diverse cose da limare ed evidenti errori dei singoli che con il tempo si spera di non rivedere. Ma nel complesso la squadra è piaciuta ed anche molto, per il suo modo di approcciare al match, per l’aggressività con la quale si è espressa nel corso dei novanta minuti, per la qualità di alcuni calciatori che sembra abbiano poco a che fare con questa categoria.

Bertoncini, Rossi, Bianchi, Sounas e Reginaldo su tutti, con quest’ultimo straordinario mattatore della serata con numeri di alta scuola e due reti. E poi il pubblico, incredibile come sempre, con quella Curva Sud tornata ad essere un impressionante muro di tifo e calore. Uno spettacolo nello spettacolo segnato da 6765 spettatori paganti che per un incontro di Coppa Italia, in serie C, sono davvero molti.

Tanto da impressionare anche l’ex attaccante del Catania Marotta, oggi al Vicenza e non proprio amato dal pubblico amaranto, il quale ai microfoni di Radio Antenna Febea ha dichiarato dopo il commento all’incontro: “Reggio è una piazza incredibile e nulla c’entra con questa categoria, basti guardare il pubblico presente oggi allo stadio per una gara di Coppa Italia“.

