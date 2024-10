Reggina-Vicenza, la voce dei giornalisti amaranto: “Ottimo il tasso tecnico, Reginaldo l’uomo in più”

Riprende la rubrica dedicata alle partite in casa della Reggina, questa volta i commenti sono stati raccolti in occasione della Coppa Italia. Entusiasmo attorno l’undici di Mimmo Toscano che si impone contro il Vicenza al Granillo davanti ad uno straordinario pubblico.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Pasquale Zumbo (direttore Radio Touring e Video Touring)

“Abbiamo affrontato i primi 20 minuti un pò spaesati, successivamente abbiamo preso in mano la partita, sul rigore del 3-2 abbiamo di nuovo perso la bussola a causa della stanchezza, ma nell’insieme una partita di ottimo livello sia per la Reggina che per il Vicenza”.