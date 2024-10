Sala Stampa, Toscano: ‘Che emozione il Granillo’

Queste le dichiarazioni di Mimmo Toscano, tecnico della Reggina, nel post gara: “Tanta emozione nel pre partita. Poi l’adrenalina ha preso il sopravvento. Per quanto riguarda la partita la giudico bene, soprattutto dopo la rete subita. Abbiamo fatto qualche errore negli ultimi sedici metri, è un aspetto da migliorare. Abbiamo subito pochi pericoli, rischiando praticamente niente. È normale non avere i 90 minuti nelle gambe. Complimenti ai tifosi per averci sostenuto così tanto e per una partita di Coppa non è scontato.”