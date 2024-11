Reggina: incontro società-Inzaghi prima o dopo l’omologa?

Finita la stagione agonistica, la squadra si prepara al rompete le righe, in realtà non ufficializzato ma che dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledi con l’ultima seduta di allenamento. Giocatori in vacanza con un organico che per la sua metà dovrebbe salutare la Reggina tra fine prestiti e scadenze di contratto. Potrebbe non essere così per mister Inzaghi, il quale ha annunciato in occasione dell’ultima conferenza stampa, di doversi sedere insieme alla società per capire programmi ed obiettivi. Tutto questo nonostante un contratto che lega l’allenatore ai colori amaranto fino al giugno del 2025. Una situazione mutata nel corso degli ultimi mesi e per quello che riguarda i rapporti sembrerebbe deterioratisi soprattutto nella parte finale della stagione. Per questo motivo diventa necessario prima discutere su una possibile soluzione delle varie problematiche e poi eventualmente introdurre discorsi che possano riguardare gli aspetti tecnici. Spettatore interessato sarà il Ds Taibi, fortemente legato ad Inzaghi, e come l’allenatore con un contratto che segna la stessa scadenza. La sensazione è che se dovesse andar via l’allenatore, possibile saluti anche il dirigente palermitano. Ma quando avverrà l’incontro? C’è chi sostiene prima dei saluti, chi invece pensa che le parti potrebbero sedersi attorno ad un tavolo immediatamente dopo la tanto attesa omologa che si spera intanto arrivi e preventivata prima del 10 giugno. Insomma, un altro inizio estate intenso e caldo come spesso siamo abituati a vedere e vivere negli ultimi anni. I tifosi si augurano con meno ansie e preoccupazioni.