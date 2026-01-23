Reggina: tornano Barillà e Desiato ma c’è una nuova assenza pesante

Nel consueto appuntamento con la stampa, mister Torrisi ha fatto il punto sugli indisponibili e su chi invece è pronto a rientrare. “Rosario Girasole ha tolto i punti al dito e torna a disposizione, rientra a pieno regime Barillà, si è fermato Bevilacqua per un problema alla schiena. Di Grazia dopo due giorni di riposo, ha ripreso ma accusa ancora un fastidio, non lo possiamo portare con un solo allenamento. Evitiamo danni successivi. Rimangono fuori Verduci e Porcino, mentre Desiato è recuperato.

Leggi anche

“Assenze pesanti Ragusa (squalificato) e Di Grazia? Con Sartore, Edera, Palumbo, Chirico credo ci siano le alternative per sopperire alle loro assenze. Palumbo, nonostante la carta d’identità è un giocatore forte, ha caratteristiche uniche, è ambidestro, punta l’uomo, sterza, dribbla, nessun tipo di problema. C’è una rosa ampia e di assoluto valore che ci permette di fare rotazioni e valutazioni“.