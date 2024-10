Reggina, individuato il centrocampista di esperienza

Un centrocampista per irrobustire la linea mediana. Potrebbe arrivare a prescindere dalla posizione di Andriano Mezavilla.

Il DS Taibi potrebbe approfondire i discorsi per Alessio Benedetti, classe 90, di proprietà della Viterbese, secondo quanto riferisce il portale specializzato in calciomercato gianlucadimarzio.com.

Esperienza e qualità per mister Cevoli che in quella zona di campo ha già in organico elementi di assoluta sicurezza come Salandria e Marino.

Tra le tante squadre in cui ha giocato, anche una stagione importante con il Cittadella in serie B.