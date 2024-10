Reggina: fuori Porcino, due le soluzioni per Pergolizzi

Come vi avevamo anticipato, il problema muscolare che ha colpito l’esterno Porcino gli impedirà certamente di partecipare alla prossima sfida con il Ragusa e molto probabilmente anche a quella successiva con l’Acireale. L’ampiezza dell’organico consente, però, di poter intervenire per la sua sostituzione, pur se in Porcino sono individuabili caratteristiche non riscontrabili in altri calciatori presenti in rosa.

L’impiego più scontato farebbe pensare all’inserimento sin dal primo minuto dell’Under Malara, all’esordio stagionale la scorsa domenica in occasione della vittoria contro il Città di Sant’Agata, anche se il tecnico Pergolizzi ci ha abituato a soluzioni diverse tanto è vero che nel momento in cui l’esterno è uscito dal rettangolo di gioco, è stato mandato in campo il centrocampista Urso, provvedendo con il cambio immediato di modulo.

L’utilizzo di Malara, però, consentirebbe sin dal primo minuto di comporre una difesa di soli Over, immaginando che dopo averlo spedito in tribuna, Adejo possa rientrare. Ma tra i tanti calciatori che hanno per la prima volta visto il campo, c’è anche Ingegneri che da adesso rappresenta una alternativa in più nel reparto difensivo, altro calciatore di qualità ed esperienza. Ci sono ancora tre giorni a disposizione per le scelte da effettuare e, come detto, molto dipenderà dal tipo di atteggiamento tattico che si vuole adottare.