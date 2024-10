Reggina, pronta l’invasione di tifosi amaranto. Il dato biglietti

La squadra avrà il grande supporto del pubblico per l'ultima di andata

Vi fossero stati altri mille biglietti a disposizione, i tifosi della Reggina li avrebbero acquistati tutti. C’è un entusiasmo incredibile ed una grande voglia di partecipare ed essere presenti sempre, ogniqualvolta la squadra scende in campo che sia in casa o fuori. Sono quasi 1000 i biglietti staccati fino al momento e la rimanenza (circa 200) verranno certamente acquistati a breve, quindi si prevede ancora una invasione di tifosi amaranto, per un trasferta che rappresenta l’ultima gara del girone di andata.

