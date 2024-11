Reggina: arriva Inzaghi ed è una grande accoglienza

Dopo il rito delle visite mediche, parte la preparazione della Reggina. In attesa di capire quello che accadrà, al centro sportivo una grande accoglienza per mister Inzaghi e volti sorridenti e sereni. Abbracci con il Ds Taibi e con tutti calciatori e finalmente un briciolo di normalità dopo un lungo periodo in cui si è parlato solo ed esclusivamente di tribunali. La partita fuori dal campo è comunque ancora tutta da giocare. Questo il post della società: “Inizia così il ritiro degli amaranto. Tutto pronto per il primo allenamento stagionale agli ordini di mister Inzaghi e del suo staff“.