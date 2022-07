Reggina-Inzaghi: ore decisive per la risposta definitiva

La Reggina ha fatto tutto. Proposta economica e presentazione del progetto tecnico. Pippo Inzaghi è il prescelto per dare il via al nuovo corso Saladini, neo proprietario della società amaranto. Sarebbe il primo ed un grandissimo colpo quello che sta per mettere a segno il club, ma è opportuno aspettare ancora prima di esultare. L'ex campione del mondo e tecnico ormai conoscitore della serie B, pur affascinato dall'idea ha chiesto qualche ora in più per rifletterci ed è giusto che sia così. Il tempo a disposizione non è moltissimo perchè la data del raduno è dietro l'angolo e poi bisogna accelerare sul calciomercato con tutte le difficoltà del caso. Stavolta è davvero questione di ore e volendosi sbilanciare siamo molto vicini al si.