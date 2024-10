Calciomercato Reggina: ufficiale Nicolò Bianchi al Cesena. La formula

Come anticipato nella giornata di ieri, adesso arriva il comunicato della società

La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Cesena Football Club per il trasferimento a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Bianchi.

A Nicolò vanno i ringraziamenti del club per l’impegno profuso nel corso di questi tre anni in amaranto ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.