Reggina, Inzaghi: ‘Meritavamo di più. Mancata cattiveria sotto porta’

Ko sul campo del Bari che pesa sui sogni play-off della Reggina. Amaranto che rimangono a quota 47 punti, nell’ultimo turno la formazione di Inzaghi dovrà obbligatoriamente battere l’Ascoli e sperare in contemporanea nei risultati negativi di almeno una tra Palermo, Pisa e Venezia.

Le parole del tecnico amaranto al termine della gara con il Bari.

“La prestazione è stata buona, dovevamo essere più cattivi nella prima mezz’ora, siamo arrivati 2-3 volte vicino alla porta avversaria. E’ stata una delle migliori prestazioni esterne della stagione, contro un avversario che ha lottato per la promozione diretta.

Sul campo ci siamo sudati e conquistati i 52 punti, speriamo venerdi di poter centrare i play-off che abbiamo meritato. Mi auguro che la gente venga numerosa venerdi, i ragazzi lo meritano. A inizio stagione tutto ciò sarebbe stato impensabile, non posso che fare i complimenti alla squadra. Su quello che succede fuori dal campo non posso incidere.

Mantenere la formula dei play-off o cambiare? Non spetta a me decidere ma agli organi competenti, faccio solo l’augurio al Bari per i play-off. Mio futuro? ne parleremo a fine anno con la società al di là del contratto. L’obiettivo massimo stagionale erano i play-off e sul campo li abbiamo raggiunti, speriamo venerdi di farcela ugualmente anche con la penalizzazione”.