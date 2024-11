Reggina: Inzaghi si racconta. Il rapporto con la squadra, il suo arrivo, le ambizioni di Saladini

Una lunga intervista quella rilasciata dal tecnico Pippo Inzaghi a Gazzetta del Sud. Di seguito alcuni passaggi che riguardano il gruppo squadra, la scelta ed il presidente Saladini:

Leggi anche

Il ringraziamento ai calciatori

“Primi sei mesi straordinari, dobbiamo ricordare da dove siamo partiti e ciò che abbiamo realizzato. Solo nel primo tempo di Venezia non siamo stati in partita, in tutte le restanti gare abbiamo dimostrato ciò che siamo, la nostra forza, le nostre caratteristiche, le nostre potenzialità. Quasi tutte le sconfitte sono state immeritate rispetto alle prestazioni. Ringrazio tutti i ragazzi per l’impegno, la serietà e la disponibilità ogni giorno dimostrata in allenamento e in campo, accettando con intelligenza tutte le mie decisioni. Il segreto? Lavorare seriamente ed essere chiari e intellettualmente onesti. Io parlo sempre con tutti, spesso sono costretto a scelte difficili, a sacrificare più di uno che meriterebbe di partire dal primo minuto”.

Leggi anche

Reggio città meravigliosa

“A Reggio ci ero venuto solo per giocare quindi non conoscevo niente. All’inizio ero curioso di vederla, come mi capita spesso in una città nuova. Che bella Reggio! Forse i residenti non avvertono le stesse sensazioni di chi arriva per la prima volta. Il clima è meraviglioso, il lungomare è veramente unico. Poi la gente è cortese e rispettosa, tante volte passeggio ma i tifosi non ti stressano, ti chiedono l’autografo, una foto, cose che fanno piacere”.

L’arrivo alla Reggina e Saladini