Reggina: Inzaghi parla del girone di ritorno, i tifosi, il calciomercato

Nel corso dell’intervista a Gazzetta del Sud, il tecnico Inzaghi ha parlato anche di quello che potrà essere il girone di ritorno ed eventuali interventi sul mercato:

Leggi anche

“Ritorno più complicati, noi zero pressioni”

“Sarà un girone di ritorno molto più complicato rispetto all’andata. C’è più di una squadra costruita per vincere con giocatori importanti e rose molto forti, con storia e blasone da serie A. Loro faranno di tutto per recuperare il terreno perduto, noi non guardiamo indietro, non abbiamo la pressione di altri “condannati” a vincere. Ma siamo realisti allo stesso tempo: siamo dove siamo con merito, nessuno ci ha regalato niente, anzi siamo riusciti a rispondere agendo più velocemente rispetto ai programmi iniziali. A noi hanno solo chiesto di vedere una Reggina che divertisse i propri tifosi e mi pare che si siamo riusciti”.

Leggi anche

Curva sud emozionante

“I tifosi? Ricordo ancora adesso l’accoglienza al mio arrivo in aeroporto. E che bello vedere il nostro stadio riempirsi sempre di più. La curva sud mi ha emozionato subito, mandai un video ad Hernani per convincerlo a venire da noi ribadendo che era la scelta più giusta, che c’era un entusiasmo contagioso. E in trasferta sappiamo che non siamo mai soli”.

Il calciomercato