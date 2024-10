Reggina, Inzaghi: ‘Parma una delle più forti, ma non abbiamo paura di nulla’

Consueto appuntamento alla vigilia del match con mister Inzaghi che presenta la delicata sfida del Tardini contro il Parma: “In serie B le partite sono tutte toste, non ci sono partite facili, lo dimostra la classifica. Certamente dobbiamo essere consapevoli che affrontiamo una delle formazioni migliori con un grande allenatore che ha rinunciato alla serie A per allenare il Parma. Dopo il Genoa hanno l’organico migliore, loro sono tra le favorite per la vittoria del campionato. Pecchia ha una filosofia ben definita, è bello affrontarli perchè giocano al calcio, con tanti elementi di grande qualità molti di categoria superiore, sono sicuro che verrà fuori una bella partita davanti ad una importante cornice di pubblico. Serve raddoppiare le nostre forze, ma non abbiamo paura di nulla”.

Leggi anche

Il gioco della Reggina

“Il nostro primo gol è stato di grande qualità, frutto del lavoro settimanale che fa questa squadra. Anche per questa partita ho dei dubbi perchè tutti si allenano benissimo, chi rimane fuori merita di giocare comunque e mi dispiace dover lasciare qualcuno in tribuna. L’avversario lo studiamo e cerchiamo di toglierli le soluzioni migliori, provando ad evidenziare le lacune. Noi siamo oltre le aspettative, spero non accada mai che ci si monti la testa, può capitare di perdere qulche partita, ma dovrà esserlo solo per espisodi e non per una brutta prestazione. Adesso cominciano ad temerci ed era questo uno degli obiettivi quando siamo partiti. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Oggi la classifica non fa testa, probabilmente fra sette-otto giornate, vedremo squadre diverse”.

I campioni del mondo in B

“Ho mandato un in bocca al lupo a Daniele De Rossi, perchè il calcio ha bisogno dei campioni. Un bel gruppo quello della Nazionale, come lo era quello quando ero al Milan. Tutti questi allenatori possono solo fare crescere i calciatori che allenano”.

Leggi anche

Rientra Obi