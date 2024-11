Reggina, Inzaghi: ‘Mi chiedo a volte se vale la pena fare questo mestiere’

Un passaggio in chiusura di conferenza stampa che in qualche modo fa riflettere

A fine gara mister Inzaghi si è presentato in conferenza stampa. Prima la disamina sulla partita, poi un finale che in qualche modo fa riflettere: “In Italia c’è poca pazienza e la colpa è sempre degli allenatori, sotto questo aspetto bisogna crescere molto nel nostro paese. Dopo quello che è stato fatto con il Benevento, siamo andati in A e mai ci saremmo immaginati di giocare contro la Juve. Lo scorso anno ero secondo con il Brescia. A volte mi chiedo se vale veramente la pena fare questo mestiere, c’è poco rispetto ed a fine stagione rifletterò anche su questo“.

Un passaggio, questo finale, che ha spiazzato molto soprattutto i giornalisti presenti e crediamo faccia riflettere anche i tifosi della Reggina.