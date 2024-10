Benevento-Reggina, Inzaghi: “Pareggio giusto. Nella ripresa dovevamo fare di più”

La Reggina pregusta il tris di vittorie ma il Benevento non è d’accordo. Amaranto in vantaggio con Pierozzi nel primo tempo, nella ripresa la formazione di Inzaghi si abbassa troppo, padroni di casa che pareggiano con Ciano al minuto 84.

Le parole di mister Inzaghi, ai microfoni di Antenna Febea.

“Non sono due punti persi, si poteva fare meglio ma siamo soddisfatti. Non ricordo grandi parate di Colombi e dovevamo essere più bravi in alcune ripartenze. Abbiamo mantenuto il vantaggio sul Palermo, le ultime 3 partite erano come finali e abbiamo fatto 2 vittorie e un pareggio.

L’atmosfera oggi era particolare, il Benevento al di là della classifica ha giocatori di valore. Primo tempo meglio noi e secondo tempo meglio loro, il pareggio credo sia giusto. Nella ripresa dovevamo fare di più, era una partita da chiudere e ho cambiato i due attaccanti mettendo forze fresche per questo motivo.

Bondo poteva essere utile? Abbiamo tanti giocatori in panchina, posso fare soltanto 5 cambi. Oggi avevo paura di questa gara, affrontavamo una squadra che si giocava tutto e che ha valori di alta classifica. Dispiace aver preso gol quando la partita sembrava oramai finita. Di Chiara ha preso una botta e Loiacono ha avuto i crampi, spero di poterli recuperare già per venerdi.

Ho salutato con piacere il presidente Vigorito, qui a Benevento abbiamo costruito qualcosa di splendido, ancora oggi forse non ce ne siamo resi bene conto. Avremmo meritato anche la salvezza, ma è successo di tutto. Nel calcio poco pazienza e rispetto. A volte mi chiedo se vale la pena fare questo lavoro”, le parole del tecnico amaranto.