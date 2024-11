Reggina, Inzaghi: ‘C’è voglia e spirito. Lunedi ne arriveranno due o tre’

"Liotti ha fatto molto bene e per me è stata una bella scoperta in quel ruolo"

Con una vittoria ed una sconfitta, la Reggina chiude il primo Trofeo Iervolino, vinto dai turchi dell’Adana. Buona la prima con il successo firmato Liotti, proprio contro la compagine di Montella, bene anche l’inizio del secondo match contro la Salernitana. Ma dopo una buona partenza si subisce il gol dai granata, anche se gli amaranto hanno avuto la possibilità di pareggiare e vincere il triangolare, solo che Montalto dal dischetto, si è fatto ipnotizzare dall’ex Micai. Al termine del triangolare ha parlato ai microfoni di Antenna Febea il tecnico Pippo Inzaghi:

Le dichiarazioni di Inzaghi

“La squadra ha dato una grande risposta anche se siamo un cantiere aperto, con questo spirito e questa voglia possiamo toglierci delle soddisfazioni. Siamo in netto ritardo perchè sappiamo da dove siamo partiti, andremo a Genova a giocarcela e prepareremo al meglio la prima di campionato. Qualcuno importante è arrivato, lunedì ne arriveranno due o tre, stiamo per completare l’organico. Liotti ha fatto molto bene e per me è stata una bella scoperta, ma ripeto, mi è piaciuto molto lo spirito”.