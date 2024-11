Reggina: aveva ragione Inzaghi, mentre Menez sbaglia il pronostico… di poco

La Reggina è tornata al successo. Nessuno dei diretti interessati lo ha detto in maniera chiara, ma un eventuale altro passo falso, avrebbe creato non poche preoccupazioni all’interno del gruppo e probabilmente anche cambiato la direzione per quello che riguarda gli obiettivi. Qualcosa a fine gara ha fatto intendere mister Inzaghi, il quale, sottolineando l’importanza della vittoria ha dichiarato: “Se non si fosse vinto, si sarebbe fatta dura“, considerazione che condividiamo pienamente, anche in virtù di quello che stava accadendo per l’ennesima volta. Primo tiro in porta degli avversari, gol subìto. Ed invece la squadra ha avuto una reazione rabbiosa, di forza e soprattutto nervi, non era semplice proprio per il periodo che si stava attraversando ed è per questo che ci piace ricordare la dichiarazione rilasciata dallo stesso Inzaghi, ma due settimane prima, dopo la sconfitta con il Pisa e l’inattesa contestazione della Curva Sud: “Trasformeremo i fischi in applausi alla prossima al Granillo“, diciamo che ha avuto ragione. Come anche il francese Menez, che nel corso dell’intervista rilasciata a metà settimana, parlando del momento di difficoltà ha voluto azzardare il pronostico: “Vinceremo 2-0“, beccata la vittoria, sbagliato di pochissimo il risultato, ma va benissimo anche così.

