Reggina, Inzaghi: ‘Prestazione straordinaria. Se continuiamo così possiamo divertirci’

La prima big cade al Granillo, la Reggina in casa fa bottino pieno. Dopo il Sudtirol, gli amaranto tra le mura amiche stendono anche la formazione siciliana con un tris.

Le parole di Mister Inzaghi al termine della gara al fine della gara.

“La partita sul 2a0 era finita, il rosso poteva metterci in difficoltà invece la squadra non ha mollato ed è andata a fare il 3 a0. Prestazione straordinaria, non posso dire nulla alla squadra se non di non montarsi la testa. Se continueremo così, potremo essere la guastafeste del campionato. Il rosso a Cionek? Mi sono arrabbiato perchè un giocatore della sua esperienza non doveva fare quell’entrata, però può capitare. A fine primo tempo ho tolto Pierozzi perchè ammonito, se i terzini prendono un giallo poi sono a rischio.

Nei cambi sono stato anche fortunata, è andata bene. In questo momento abbiamo meno benzina degli altri e quindi dobbiamo sopperire con la ferocia, che non è mancata.

Complimenti a tutti, se continuiamo così possiamo divertirci. I tifosi ci hanno dato una grande carica, la spinta della Curva Sud si è sentita. Sono entrati tutti bene, Camporese lo considero un titolare. L’atteggiamento non lo abbiamo mai sbagliato, spero solo che troppo elogi non facciano montare la testa a qualcuno.

Menez? Io sono arrivato e come sempre bisogna decidere chi tenere e chi no. All’inizio non era in forma, poi si è messo sotto e quando sta bene può dimostrare che in serie B non c’entra nulla. Non mi interessano i gol, ma essere un leader anche dal punto di vista caratteriale. Mi baso sempre su quello che vedo in allenamento.

Nessuno ha il posto assicurato, ci sono tante e 5 cambi, ci sarà spazio per tutti. Fabbian deve continuare a fare bene come sta facendo, Hernani come Santander sono arrivati per ultimi e devono ancora migliorare la forma fisica. Fine partita con mio figlio in curva? Con il Sudtirol non è stato possibile perchè ero squalificato, oggi è andata bene, L’affetto che mi circonda è tanto, spero di restituirlo con le prestazioni della squadra”.