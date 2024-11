Reggina, Inzaghi: ‘Daremo tutto per la maglia, ma abbiamo bisogno di voi’

Una presentazione atipica ma comunque calorosa quella avvenuta presso il centro sportivo S. Agata. Una folla entusiasta ha accolto i calciatori amaranto, lo staff tecnico e tutto il gruppo dirigenziale. Discorso iniziale del presidente Cardona, poi la parola al tecnico che è stato molto sintentico: “A me non piacciono le parole, ma i fatti. Sono d’accordo con il presidente, daremo tutto per questa maglia, ma abbiamo bisogno di voi. Ci sarà qualche momento complicato ma tutti insieme faremo qualcosa di straordinaria, speriamo di rendervi orgogliosi di noi“.

Leggi anche