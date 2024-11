Pippo Inzaghi ringrazia gli studenti per quanto fatto questa mattina in città

Il maxi evento del quale in altra pagina del nostro giornale ne abbiamo dato anche risalto, ha coinvolto anche un quartiere della zona sud della città. “Noi amiamo Reggio“, dopo gli interventi di pulizia sul lungomare Falcomatà, Angela Robusti insieme agli oltre 1500 studenti, si è spostata verso il Rione Marconi e dopo qualche minuto è stata raggiunta anche dal tecnico della Reggina Pippo Inzaghi: “Volevo ringraziarvi, penso sia una bellissima iniziativa, è la dimostrazione che anche se le cose appaiono complicate e difficili con la buona volontà, si possono fare. Vi ringrazio, la Reggina so che vi ha invitato per la partita casalinga contro il Modena (25 febbraio), ma vi aspetto se volete anche domani (sabato) al Granillo per la sfida con il Pisa“.

