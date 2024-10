Reggina-Modena: l’invito di Angela Robusti ai giovani studenti. Gratis allo stadio

In occasione del maxi evento “Noi amiamo Reggio“, che ha visto il coinvolgimento di oltre 1500 studenti, l’organizzatrice Angela Robusti, moglie del tecnico della Reggina Filippo Inzaghi, nel corso dell’intervista rilasciata a CityNow, ha parlato anche della squadra amaranto, ufficializzando l’invito allo stadio Granillo, ai tanti ragazzi presenti, per la partita Reggina-Modena del 25 febbraio: “La Reggina vuole farvi un regalo per questo gesto pazzesco per la città – ha annunciato Angela agli studenti. Siete tutti invitati al Granillo per la prossima partita in casa degli amaranto, la società ha deciso di fornire, a chi lo vorrà, l’ingresso omaggio“.

