Reggina-Pisa: nonostante la promozione, prevendita non esaltante

Ancora un giorno a disposizione dei tifosi per acquistare il tagliando di Reggina-Pisa. La società, speranzosa di poter raggiungere almeno quota 10.000, ha lanciato una interessante e vantaggiosa promozione per abbonati e per coloro che acquistano il primo tagliando, con la promozione sul secondo, come indicato dalla grafica che segue.

“Il patto è stringersi di più“, questo lo slogan lanciato per cercare di coinvolgere più tifosi possibile, anche se ad oggi e con questi numeri al Granillo si “rischia” di stare abbastanza larghi, vista la risposta non particolarmente esaltante. Sono infatti circa 3000 i tagliandi staccati, un dato che comprende primo e secondo biglietto e dando uno sguardo ai prezzi, decisamente ancora non moltissimo rispetto alle attese. Ovviamente a questo dato vanno aggiunti i 4130 abbonati.