Reggina-Pisa: la grande novità al Granillo della ‘Kiss Cam’

Dopo due trasferte consecutive, purtroppo caratterizzate anche da altrettante sconfitte, la Reggina torna al Granillo per affrontare il Pisa. Momento delicato della stagione, visto che si sta per entrare nella fase più calda del campionato ed è per questo che ci sarà bisogno del sostegno dei tifosi per provare a tornare al successo. Ed a proposito di tifosi, sono due le iniziative messe in “campo” per il match di sabato. La prima riguarda la promo sul secondo biglietto da acquistare, l’altra nasce da una iniziativa del duo Alessandro Laganà e Jose Sofi, personaggi molto conosciuti in città per l’organizzazione ormai da diversi anni di eventi con musica live, dj set, spettacoli di danza, attività di coinvolgimento anche nel sociale.

In occasione di Reggina-Pisa ed in prossimità della festa di S. Valentino, per la prima volta al Granillo la “Kiss Cam“, l’occhio della telecamera che andrà alla ricerca di tutte le coppie presenti allo stadio. Quindi uno sguardo al rettangolo di gioco, un altro al tabellone luminoso del Granillo perchè potrete essere voi ad entrare in quell’obiettivo che immortalerà il vostro bacio.

Alessandro Laganà e Jose Sofi della Wow Movement, sono anche gli organizzatori che in questa prima parte di stagione, hanno creato prima di ogni gara una atmosfera di festa e grande coinvolgimento, alimentando ulteriormente quell’entusiasmo ricreato soprattutto dai risultati ed il gioco della Reggina.

Le riprese per la realizzazione della “Kiss Cam”, saranno effettuate da CityNow.