Reggina: Inzaghi sulle condizioni di Santander, Hernani e Bouah

Dopo il Palermo, arriva un’altra sfida contro una compagine in difficoltà ma decisamente forte nel suo organico. Il Pisa è partito male, ma guai a fidarsi dell’attuale classifica che, inaspettatamente, presenta questo incontro come un testacoda. Lo ha ribadito ed anche in maniera netta il tecnico Pippo Inzaghi nel corso della conferenza stampa pre gara, evidenziando le qualità dell’avversario ed esaltando le individualità di tanti giocatori neroazzurri.

Un passaggio è stato riservato a chi della Reggina ancora non si è visto o si è visto poco, come per esempio Santander e gli ultimi due arrivati: “Il gruppo sta bene, Santander sta raggiungendo i livelli che piacciono a me, in quel ruolo abbiamo tre centravanti, tutti calciatori che ho voluto io. Hernani e Bouah pensavo di trovarli in condizioni non ottimali ed invece sono arruolabili. Se ci sarà bisogno li potrò inserire a gara iniziata. L’unico fuori è ancora Obi“.