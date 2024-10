Reggina: Inzaghi su Sky Sport tra voglia di play off e futuro

Un collegamento nel post gara di Champions tra il Real Madrid ed il Manchester City, ha visto come protagonista l’allenatore della Reggina Pippo Inzaghi. Una piacevole chiacchierata insieme a vecchi compagni di squadra (Del Piero e Costacurta) ed un grandissimo allenatore come Fabio Capello. Poi un passaggio anche sulla Reggina: “A Reggio sto benissimo, mi hanno accolto in modo stupendo. Qui c’è il mare e poi alla mia compagna e ai miei bambini questo clima piace molto. Sono felice della scelta che ho fatto. A Brescia mi è stata tolta la possibilità di giocarmi i play off e sinceramente mi dispiacerebbe non disputarli dopo quello ci siamo guadagnati sul campo. Mi auguro che questi sette punti ci vengano restituiti, la società più volte ci ha detto di stare sereni. Per noi sarebbe una cosa importante, anche se il nostro era un progetto triennale. Si sono bruciate le tappe e ai play off potremmo toglierci delle soddisfazioni“.

