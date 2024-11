Inzaghi: ‘Reggio c’è, se solo pensiamo ad un mese addietro’. Passaggio su Di Chiara

L’incontro con la stampa di mister Inzaghi alla vigilia della prima di campionato. Il tecnico presenta il match con la Spal, esordio stagionale per gli amaranto: “C’è difficoltà a fare percentuali sullo stato attuale, ma è importante sapere da dove siamo partiti. Reggio c’è, se solo pensiamo ad un mese addietro, sappiamo che ci saranno delle problematiche, ho avuto pazienza io, dovranno averla tutti, ma nessun alibi. Ce la possiamo giocare con tutti, dovrà arrivare qualche altro calciatore, qualcuno è arrivato, c’è grande affetto ed entusiasmo nei nostri confronti”.

“Non guardo chi manca, ma solo chi scenderà in campo. Le necessità ci hanno portato a trovare un Liotti pronto per un nuovo ruolo e qualche altro giovane. Dispiace che numericamente in mezzo siamo contati, ma il gruppo è cresciuto moltissimo e sono fiducioso. In questo gruppo c’è tanta gente nuova, alla Reggina le certezze le dobbiamo ricavare partita dopo partita, spero di avere il bomber in questo campionato, ma nelle mie squadre segnano un pò tutti”.