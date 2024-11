Reggina: Inzaghi felice per la vittoria, preoccupato per gli infortuni

In casa Reggina si è ritrovato il sorriso che mancava da troppo tempo. Nessuna illusione per la vittoria di Perugia, ma la consapevolezza che la stessa sia arrivata nella giornata più importante, forse decisiva. Interrotto il ciclo di sconfitte, un altro passo falso contro una compagine impelagata nella zona play out, avrebbe innescato un meccanismo molto pericoloso, alimentato ulteriori malumori e probabilmente condizionato in negativo la parte restante della stagione. Tre punti che vanno oltre il consolidamento in classifica ma che, purtroppo, lasciano qualche strascico in virtù di quello che sarà un nuovo confronto delicatissimo che gli amaranto giocheranno al Granillo lunedi con il Venezia. Insieme all’assurda ammonizione subìta da Hernani (esulta con Colombi ed il direttore di gara lo interpreta come un gesto contro la tifoseria locale) che gli costerà la squalifica, mister Inzaghi dovrà fare i conti con una infermeria mai così piena. Gagliolo è uscito malconcio dal confronto in terra umbra e quasi sicuramente non sarà disponibile, Pierozzi paga quei pochi minuti con la maglia della Nazionale Under 21 e soffre per un problema muscolare, fuori anche Majer. Su questi ultimi due lo staff medico farà di tutto per metterli nuovamente a disposizione, mentre non dovrebbero preoccupare più le condizioni di Fabbian e Menez.

Bouah, Loiacono e Liotti hanno risposto presente alla chiamata di Inzaghi, insieme a loro, si prepara anche Bondo che in quei minuti finali non è dispiaciuto affatto. Sono tutti in preallarme.