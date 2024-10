Reggina-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: c’è Sparacello, non Marino

Sono state diramate pochi minuti fa le formazioni con cui si affronteranno Reggina e Juve Stabia nella 38esima ed ultima giornata del girone C di Serie C. Maurizi rispetta le previsioni della vigilia, salvo affidarsi a Sparacello e Provenzano in luogo di Tulissi e Marino, destinati, almeno inizialmente, alla panchina. Questi i due schieramenti:

REGGINA (3-5-2): Licastro; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Mezavilla, La Camera, Provenzano, Armeno; Sparacello, Bianchimano. ALLENATORE: Agenore Maurizi.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Branduani; Dentice, Redolfi, Bachini, Crialese; Matute, Calò; Melara, Berardi, Strefezza; Sorrentino. ALLENATORE: Micciché.