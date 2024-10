Reggina-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Viola si, Viola no? La scelta di Cevoli

Sono state diramate le formazioni con cui scenderanno in campo Reggina e Juve Stabia, nel posticipo della nona giornata del girone C del campionato di Serie C. Ancora fuori dai titolari Alessio Viola, la punta del tridente sarà Ungaro, con Sandomenico e Tulissi ai suoi lati. Negli ospiti, presente l’ex Fabrizio Melara.

REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Zibert, Salandria, Marino; Tulissi, Sandomenico, Ungaro. ALLENATORE: Roberto Cevoli.

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani, Calò, Melara, El Ouazni, Canotto, Marzorati, Troest, Aktaou, Mastalli, Vitiello, Carlini. ALLENATORE: Fabio Caserta.