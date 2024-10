Reggina-Juve Stabia, prezzi stracciati. Si chiude la stagione con quali numeri?

Queste le iniziative della Reggina 1914 in occasione della gara con la Juve Stabia prevista per domenica 6 maggio alle ore 14.30 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria

– gli abbonati potranno ospitare un amico allo stadio nel stesso settore al costo di 1 € (Tribuna Sostenitori esclusa)

– i non abbonati potranno accedere in Curva Sud al costo di 3 €

– Tutte le donne potranno acquistare il titolo di accesso allo stadio in Curva ed in Tribuna al costo di 1 euro

La società amaranto invita inoltre tutte le scuole calcio di Reggio Calabria e provincia e tutti gli studenti di ogni ordine e grado delle scuole cittadine e della provincia che potranno accedere allo stadio in maniera gratuita. Basterà inviare una lista con nome, cognome, luogo e data di nascita all’indirizzo mail segreteriagenerale@reggina1914.it (entro sabato 5 maggio alle ore 12). Ogni quindici ragazzi la società riserverà l’ingresso ad un accompagnatore.

I tagliandi di accesso potranno essere acquistati solo ed esclusivamente presso la biglietteria del Centro Commerciale “Le Ninfee” Viale Calabria (di fronte casse 15 e 16) nei seguenti giorni:

sabato 5 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

domenica 6 aprile dalle 10 alle 14.15

SETTORE OSPITE

La vendita dei tagliandi è libera. Il titolo d’accesso allo stadio non è cedibile. Non sono previste iniziative. Non è necessaria la tessera del tifoso

Il costo del biglietto è di euro 10 + prevendita. La prevendita chiuderà alle 19 del 04/05/2018