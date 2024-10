Reggina, la desolazione del Granillo e quel campo… di patate (FOTO)

24 punti dopo la terza giornata di ritorno, posizione in classifica al momento fuori dalla zona pericolo, quindi andamento assolutamente in linea con i programmi iniziali.

La Reggina è tornata da qualche settimana a sorridere dopo il lungo periodo di buio, due vittorie consecutive contro Catanzaro e Paganese, sei punti e nessun gol subìto.

Un insieme di situazioni utili a riportare serenità all’interno dell’ambiente e condizioni ideali per riaccendere un minimo di entusiasmo. Almeno questo è quello che sperava la società, ma dando uno sguardo a quanto accaduto in occasione dell’ultimo incontro casalingo, per il momento il tutto rimane solo un desiderio.

Una brutta sensazione l’impatto con uno stadio semivuoto, una curva silenziosa, la conta dei presenti che registra le assenze anche di qualche abbonato, il dato numerico che segnala 209 paganti, di cui 64 provenienti da Pagani.

Una desolazione che si unisce ad un rettangolo di gioco ai limiti della decenza e forse oltre. Un manto erboso inguardabile e da quello che raccontano i protagonisti anche impraticabile. Il delegato comunale allo sport Giovanni Latella ha parlato di disagi dovuti ad uno spostamento dell’investimento inizialmente programmato per la manutenzione del terreno di gioco e poi destinato per la messa in sicurezza della struttura, secondo indicazioni degli organi competenti.

Soluzioni? Nessuna, solo la speranza che la primavera arrivi “prima di marzo…”

M.F.