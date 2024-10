Reggina, la lunga attesa per il talento, la delusione, oggi l’addio ufficiale

di Michele Favano – Ci sono stati momenti in cui, soprattutto nella parte iniziale della stagione, la Reggina viaggiava in maniera spedita verso la parte medio alta della classifica. La quadra mostrava un calcio piacevole ed il pubblico ammirava i giovanissimi calciatori amaranto apprezzandone la qualità del gioco ed il grande impegno.

Nello stesso periodo, si viveva con grande curiosità l’attesa per il rientro in squadra di un calciatore che dagli addetti ai lavori veniva descritto come un vero e proprio talento, sfortunato nel suo breve percorso calcistico, ma in grado di spostare gli equilibri della compagine amaranto, in fatto di qualità tecniche.

Il primo a sponsorizzarne le sue doti mister Maurizi il quale, dal suo insediamento, ha sempre dichiarato di aver impostato lo schieramento tattico della squadra, mettendo al centro del progetto proprio il giovane Di Livio. Ad un certo punto si è fatta anche la conta dei giorni che ne segnavano una lunga squalifica, quel 23 ottobre del 2017 sembrava non volesse mai arrivare.

La sua prima gara in amaranto quell’indimenticabile 28 ottobre, giornata in cui la Reggina riusciva a superare il Catania al termine di un match palpitante e risolto dalla doppietta di Bianchimano con la seconda rete arrivata al minuto novantaquattro.

La classifica vedeva l’undici di Maurizi sempre più in alto, la vittoria contro un avversario storicamente ostico e l’entusiasmo della tifoseria, in quel preciso momento avevano fatto pensare a tutt’altro rispetto all’obiettivo dichiarato della salvezza. Ed invece è stato quell’esatto istante che ha segnato l’inizio di un periodo veramente buio, vissuto tra una serie di sconfitte, il malumore dei tifosi, fino alla tempestosa notte del dopo Reggina-Rende.

Una burrasca che ha travolto anche il giovane Di Livio, calciatore che rimane indiscutibile sul piano delle qualità, ma probabilmente attorno al quale le aspettative troppo alte lo hanno caricato di molte responsabilità e forse anche gettato nella mischia nel momento sbagliato. E’ stato uno dei primi a salutare la comitiva alla ripresa delle fatiche lo scorso nove gennaio. Scontato il suo addio, oggi arriva anche il comunicato della società che lo annuncia ufficialmente:

“La Reggina 1914 comunica che con il consenso dell’AS Roma, il calciatore Lorenzo Di Livio è stato ceduto in prestito al Matera.

La società ringrazia Di Livio per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.