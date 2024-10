Reggina: per Lafferty c’è la convocazione in Nazionale

L'attaccante della Reggina, assente ad Empoli per il grave lutto che lo ha colpito, tornerà a Reggio qualche giorno prima della sfida con il Pisa

Assente in occasione della trasferta di Empoli per il grave lutto che lo ha colpito, Kyle Lafferty è stato convocato dal tecnico della Nazionale per il prossimo triplice impegno dell’Irlanda del Nord.

Lafferty in Nazionale