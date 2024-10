Ripepi: ‘Perchè Ballarino non ha ancora presentato l’offerta? Forse perchè…’

Questione marchio Reggina. Paolo Tagliavento, uomo di fiducia del sindaco Stefano Bandecchi, ha depositato l’offerta nella giornata di ieri, sulla vicenda è tornato ancora una volta il consigliere Massimo Ripepi nella consueta diretta facebook: “La Reggina è un problema sociale. A me non interessa che la gente parli di strumentalizzazione politica rispetto a quello che stiamo facendo. La data del 29 maggio non l’ha decisa Bandecchi ma un Giudice, Bandecchi ha detto che avrebbe partecipato e lo ha fatto. La prima cosa di cui nessuno parla è che secondo me la prima offerta che doveva pervenire era quella di Ballarino. Come mai non è stata ancora presentata cari dirigenti della Fenice Amaranto? Adesso lo faranno perchè li sto incalzando io. Forse pensavano di averlo gratis dal Comune? Va fatto un confronto con il sottoscritto, lo chiedo a Falcomatà, Brunetti o Versace, lo voglio adesso. Ripeto, non ce l’ho con Ballarino, qualche volta ho contestato il suo atteggiamento, il comportamento un pò presuntuoso, ma nulla a livello personale, voglio conto da Brunetti che ha detto che pagherà in caso di responsabilità.

Chiamerò il sindaco per vedere se ha verificato cosa si è fatto e non fatto rispetto al business plan, ci confrontiamo a Piazza Italia. Possiamo anche vincere i play off, ma siamo arrivati a 29 punti dal Trapani e c’era scritto che avremmo vinto il campionato. E se questo ci può stare al primo anno, tutto il resto… Poi al dottore Consiglio, dirigente del settore bilancio, chiederò se è possibile che il Comune spenda soldi pubblici per partecipare a un’asta pubblica, nulla a che fare con la vicenda di Vercelli, li si era formato un Comitato, un’altra storia. Ho parlato con un grandissimo dirigente di cui non faccio il nome e mi ha detto che non si può fare”.