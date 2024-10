Reggina: Lafferty titolare con l’Irlanda. Toscano lo avrà per un giorno

La soddisfazione di avere giocatori in Nazionale, ma anche il rovescio della medaglia...

“Nella serata di ieri Kyle Lafferty è sceso in campo dal primo minuto nella gara persa per 0-1 dall’Irlanda del Nord contro l’Austria, valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. L’attaccante ha disputato un’ora di gioco, venendo sostituito al minuto 61 dal compagno di squadra Conor Washington.

Ad attendere la Nazionale nordirlandese c’è adesso l’impegno con la Norvegia, mercoledì 14 ottobre con fischio d’inizio alle ore 20:45“.

A conti fatti mister Toscano lo avrà a sua disposizione solo alla vigilia del match contro l’Entella.