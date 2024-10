Reggina: contro l’Entella qualche freccia in più per mister Toscano

Abbiamo parlato più volte di un organico ricco quello messo a disposizione di mister Toscano. Sono 28 i calciatori tra Over e Under, la maggior parte potenzialmente titolari. Così come vuole il tecnico, per un campionato duro e logorante come quello di serie B dove eventuali infortuni e squalifiche non dovranno far trovare impreparata la compagine amaranto.

Più di due giocatori per ruolo con alcuni reparti in cui vi sono anche ulteriori alternative. Il campionato torna dopo la sosta e da oggi si lavorerà per affrontare nel migliore dei modi la V. Entella. Dando uno sguardo all’infermeria dove Rolando e Rivas a breve dovrebbero aggregarsi al gruppo, mentre per Charpentier ci vorrà un tempo maggiore.

Ma pienamente a disposizione di mister Toscano e con diversi giorni in più di allenamento e conoscenza del gruppo, vi sono anche l’attaccante Vasic e l’esterno Sitium. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.