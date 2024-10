Reggina-Lafferty: Taibi deciso a chiudere per un attacco da sogno

Dietro l’elenco di nomi di attaccanti che si sono susseguiti in questi giorni ed accostati alla Reggina, c’era un obiettivo ben preciso che il Ds Taibi segue da tempo. L’indiscrezione lanciata da alfredopedulla.com a breve potrebbe trasformarsi in trattativa conclusa, perchè la Reggina è fortemente interessata a Kyle Lafferty, 32 anni, attaccante nordirlandese svincolatosi dal Sunderland ed è pronta a formulare una proposta interessante per rendere fortissimo un reparto offensivo che ha già in organico due campioni come Denis e Menez.

Le parti intensificheranno i confronti nei prossimi giorni e non è da escludere che la trattativa si possa chiudere entro la fine di luglio.