La Reggina batte il Lamezia. Aglietti ha visto tutti all’opera

La Reggina vince contro il Lamezia Terme l’amichevole di questo pomeriggio, in attesa di ricominciare con il campionato, esattamente il prossimo sabato nella difficile sfida in trasferta contro il Crotone. Spunti interessanti e valutazioni che anche da gare amichevoli ogni allenatore riesce a trarre, soprattutto sugli ultimi arrivati.

Aglietti manda in campo gran parte di coloro che nelle prime due giornate di campionato son partiti titolari, inserendo, però, due punte pesanti, Montalto e Galabinov, sin dal primo minuto.

Primo tempo

Primo tempo non particolarmente esaltante con il Lamezia ovviamente più motivato anche per dimostrare il proprio valore al cospetto di una compagine di categoria superiore. Reggina apparsa superficiale e pigra ma che dopo dodici minuti, dopo una grande incursione sulla destra di Lakicevic e cross pennellato in area, trova il gol con una bella inzuccata di Montalto. Il Lamezia pressa alto e costringe gli amaranto ad una continua ma lenta circolazione di palla ed al minuto ventisette con l’ex Maimone va vicino al pareggio con una conclusione dal limite che va oltre la traversa. A cinque minuti dalla conclusione, su angolo, Crisetig di testa sfiora il palo.

Secondo tempo

Solita girandola di cambi, spazio anche per Menez che a Crotone non ci sarà in quanto squalificato. Dentro i vari Lofaro, Bianchi, Gavioli, Cionek, Amione, Loiacono, Liotti, Tumminello. Reggina decisamente più dinamica e vogliosa almeno nella prima parte. Al terzo minuto solito inserimento di Liotti che entra in area, colpisce disturbato da un avversario e sfiora la traversa. Al settimo la Reggina raddoppia. Punizione ben calciata da Liotti, girata di testa di Tumminello, parata in allungo del portiere che però nella respinta mette la palla sui piedi di Loiacono che deposita in rete da due passi. Qualche minuto più tardi Bellomo spreca da pochi passi, dopo un bel traversone dalla destra di Ricci. Nel corso del match, spazio anche per l’ultimo arrivato Ejjaki. Al venticinquesimo minuto il Lamezia sfiora la rete con un tiro a giro di Vitolo che lambisce il palo alla sinistra di Lofaro. Poco o nulla nella parte restante del match che si conclude con il risultato di 2-0 per la Reggina.