Reggina: Laverone in cima alla lista, ma Taibi quanto può aspettare?

Fascia destra, la Reggina vuole chiudere per avere anche in quella zona di campo due giocatori per ruolo. L’obiettivo da diverso tempo è Laverone, la società amaranto ha fatto la sua proposta, l’esterno ha preso ancora tempo. Non è certamente un dubbio legato alla squadra o alla città, perchè il buon Lorenzo la conosce bene e sopratutto conosce le ambizioni della società.

Piuttosto un’attesa con la speranza di poter rimanere in cadetteria e probabilmente per questo motivo bisognerà attendere ancora qualche giorno. Ma il DS Taibi è disposto a farlo? Secondo quanto riferisce il sito di calciomercato alfredopedulla.com: “Lorenzo Laverone ha chiesto tempo alla Reggina, pur essendo ai margini del progetto Ascoli. Ma la Reggina non aspetterà a lungo, piace molto il terzino destro Gabriele Rolando in uscita dalla Samp. Nella lista c’è anche Giuseppe Zampano, reduce da un’esperienza con il Venezia“.

A giorni vedremo se in effetti il DS amaranto avrà deciso di aspettare o meno.