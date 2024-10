Reggina, lavori Gradinata: tempi di inizio e consegna

C'è grande curiosità adesso per capire quando inizieranno e si concluderanno i lavori, cosi da riavere il settore aperto. I tempi di consegna

Aperte oggi le buste riguardanti il bando di gara per i lavori al Granillo, nello specifico nel settore della Gradinata. Lavori aggiudicati dalla società Omsi, unica a presentare un’offerta.

C’è grande curiosità adesso per capire quando inizieranno e si concluderanno i lavori, cosi da riavere il settore aperto. A partire da oggi, Omsi ha massimo 5 giorni di tempo per iniziare i lavori, che quindi partiranno tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

Per quanto riguarda la conclusione dei lavori, il bando prevede un limite di 45 giorni per la consegna della Gradinata. La scadenza ultima è fissata quindi attorno al 19 settembre (a seconda di quando inizieranno i lavori) ma è facile prevedere che non si arriverà a quella data.

Più complicato invece capire oggi se la Reggina dovrà giocare una o più partite di campionato (il cui inizio è previsto per il 25 agosto) con la Gradinata chiusa.