Reggina, buone notizie per la Gradinata: ditta si aggiudica i lavori

Una buona notizia per la Reggina. Aperte pochi minuti fa le buste relative al bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori per i seggiolini della Gradinata, lavori che hanno visto come unica partecipante la società Omsi, che si è dunque aggiudicata il bando.

Adesso si potrà procedere con l’inizio dei lavori riguardanti la sostituzione di tutti i seggiolini del settore interessato.