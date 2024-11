Reggina: il giovane portiere Lazar convocato in Nazionale Under 21, ma…

Prodezze su prodezze, a volte anche miracoli come quello per esempio all’ultimo minuto contro il Licata sulla punizione battuta da Bonanno o l’ultima in casa dell’Akragas sulla conclusione ravvicinata di Palazzolo. Grazie al suo altissimo rendimento, secondo quanto comunicato attraverso la pagina ufficiale facebook della Reggina, Roman Lazar è stato convocato dalla Nazionale Under 21 della Moldavia.

Leggi anche

Rimane da capire adesso l’entità dell’infortunio subìto e quindi la disponibilità per poter rispondere alla chiamata, ne sapremo di più nelle prossime ore, sperando che sia meno serio di quello che è apparso in presa diretta. Comunque una piacevole sorpresa per tutti, portiere completo e sicuro nonostante la giovane età.