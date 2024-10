Reggina, le date degli esordi in Coppa Italia e campionato. Preso Turrin

La nuova stagione è ormai alle porte. La Lega ha ufficializzato date ed orari della stagione 2017/18, la Reggina esordirà in campionato sabato 26 agosto alle 20.30 sul campo del Rende, appena ripescato. Questo il dettaglio delle date della stagione pronta ad aprire i battenti.

Soste: 7-14 gennaio

Turni infrasettimanali: 4 ottobre, 8 novembre e 21 Marzo 2018

Turni festività natalizie: 23 dicembre e 30 dicembre

Termine campionato: 6 maggio 2018

Nel girone C si giocherà cosi:

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2017.

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2017/Gennaio/Febbraio 2018.

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2017.

Cambia anche la formula della Coppa Ialia. Il Consiglio Direttivo di Lega, a modifica del com. uff. n. 41/L del 7.8.2017, ha provveduto all’integrazione del Girone “I” della Fase Eliminatoria della Coppa Italia Serie C 2017-2018 con la società RENDE CALCIO 1968 SRL:

GIRONE “I”

CATANZARO

REGGINA

RENDE

Si rende noto che la 1^ giornata della Fase Eliminatoria è in programma nella giornata del 20 agosto 2017 (Reggina – Catanzaro ore 20.30 stadio “Oreste Granillo”). Le successive gare della 2^ giornata e 3^ giornata, verranno determinate in relazione ai risultati delle gare della prima giornata.

Mercato, ennesimo volto nuovo. Il club amaranto ha ufficializzato l’ingaggio di Turrin, portiere classe ’97 che arriva in prestito dall’Atalanta. Cresciuto nelle giovanili della società bergamasca, nella scorsa stagione Turrin ha collezionato trentotto presenze in serie C con la maglia del Forlì.