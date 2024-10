Reggina, le prime operazioni in uscita. C’è anche un over

In questi giorni, oltre ad esaltare il gran lavoro del DS Taibi sulle operazioni in entrata, abbiamo sottolineato le possibili fatiche per riuscire a sfoltire un organico che conta elementi in sovrannumero. Insieme alla ricerca degli ultimi due calciatori a completamento della rosa, si sta intensamente lavorando anche sul mercato in uscita.

Zivkov può ritenersi a tutti gli effetti un giocatore del Rende, passaggio a titolo definitivo ed un over in meno nella casella che per regolamento ne impone 14. Non è stata una prima parte di stagione fortunata per l’esterno, partito con un infortunio e poi mai veramente dentro il progetto del tecnico.

A lui dovrebbe unirsi il giovane Bonetto al quale la Reggina aveva sottoscritto un contratto biennale. In uscita anche Navas ed Emmausso con quest’ultimo che rientrando al Genoa, verrebbe girato in prestito alla Sicula Leonzio.