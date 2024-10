Reggina, nomi nuovi ed importanti per l’attacco. E Baclet?

Doveva essere il giorno di Baclet. Gli esperti di mercato avevano parlato di un incontro tra la Reggina e l’attaccante del Cosenza che in questa giornata avrebbe sancito la chiusura definitiva. Non sono arrivate notizie in merito e questo ha lasciato ovviamente dei dubbi sulla possibile conclusione positiva della trattativa.

Da Cosenza qualche collega parla di rinvio ai primi giorni della prossima settimana, il sito di calciomercato gianlucadimarzio.com parla invece di obiettivi che si sarebbero spostati su un altro attaccante bravo ed esperto come Saveriano Infantino, classe 86 di proprietà del Catanzaro, società giallorossa che da qualche ora ha ufficializzato l’arrivo in prestito dell’ex amaranto Bianchimano.

Dunque l’esperto attaccante sarebbe nel mirino di Taibi, il quale si starebbe preparando ad una soluzione alternativa nel caso in cui dovesse sfumare l’arrivo tanto atteso di Baclet. Vedremo.

Intanto anche il noto giornalista reggina Alfredo Pedullà parla di sondaggi su altri attaccanti come Ganz e Litteri. Sempre grandi attaccanti di categoria superiore.