Reggina, è il giorno di Baclet. Poi l’esterno già individuato

Le sensazioni, comprese quelle di Taibi, sono positive, anche se il DS non intende sbilanciarsi sulla sicura fattibilità dell’operazione. Ma ormai ogni elemento porta a pensare che l’incontro di oggi tra la Reggina ed Alain Baclet sia quello risolutivo e che quindi porterà alla firma dell’attaccante. Sarebbe il completamento di un inseguimento che dura sin dalla scorsa estate ma non portato allora a termine, proprio per le diverse condizioni economiche della società amaranto, oggi decisamente più forte e capace di convincere diversi calciatori a scendere di categoria.

Con l’arrivo di Baclet si andrebbero a concludere gli interventi apportati a tutta la linea d’attacco, essendo già stati acquistati Strambelli e Doumbia, insieme a quel Bellomo che per caratteristiche può anche occupare zone di campo offensive.

Una volta definita l’operazione Baclet, le attenzioni di Taibi saranno rivolte all’esterno sinistro con Procopio come obiettivo, ma anche con le difficoltà di un Sud Tirol che non intende cederlo. Nelle ultime settimane il tecnico Cevoli ha dovuto sacrificare prima Salandria e dopo Franchini, a dimostrazione di una assenza totale di un giocatore di ruolo (Zivkov verso Rende). Ad inizio gennaio si era anche parlato della necessità di acquisire un difensore, discorso venuto meno con il trascorrere del tempo. Da capire se per strategia o semplicemente perchè il trio composto da Conson, Redolfi e Solini offre ampie garanzie, insieme a quello che può essere il contributo del giovane Pogliano.