Reggina, per Baclet arriva il giorno della firma

Ormai è solo questione di ore e la Reggina avrà un nuovo centravanti. Un inseguimento che dura dalla scorsa estate ma che solo adesso, grazie a situazioni economiche differenti, Taibi ha potuto concretizzare. Lo stesso DS ci aveva riferito di una sensazione positiva riguardo la buona riuscita della trattativa e la conferma arriva dallo specialista di calciomercato Alfredo Pedullà che sul suo sito scrive: “Baclet alla Reggina: ci siamo. Domani vertice a Roma per la firma, un rinforzo di spessore per l’attacco amaranto dopo un lungo inseguimento. Il Cosenza ha dato il via libera, rispetto all’attuale contratto (in scadenza) Baclet firmerà fino al 2021“.

Tutto fatto quindi, adesso i tifosi sperano che tutti i neo acquisti possano essere disponibili già dalla prossima gara esterna sul campo del Bisceglie.

