Reggina, aspettando Baclet, l’attaccante forte c’è già

Gli scenari sono cambiati, come anche le ambizioni. Un mercato scoppiettante quello fino al momento condotto dal DS Taibi che attende il si definitivo di Baclet ed ha già in mente di portare alla corte di Cevoli anche un esterno. Dicevamo del cambio radicale dovuto ad una nuova proprietà che ha deciso di investire subito ed anche cifre importanti, per tentare già da questa stagione l’impresa impossibile. L’attaccante, quello che Taibi ha inseguito per lungo tempo la scorsa estate e che oggi potrebbe finalmente riuscire a far suo. Ma un lungo inseguimento vi è stato anche per Alessio Viola, perchè ricorderete che portarlo a Reggio non è stato un compito agevole, in virtù di una prima resistenza da parte del Francavilla e poi per la necessità di mandar via Sparacello.

Un brutto infortunio ha tenuto il centravanti reggino fuori dai giochi per lungo tempo, ma la sua impronta nel momento in cui ha avuto la possibilità di scendere in campo, l’ha sempre lasciata. Per assist, presenza, personalità e qualità delle sue giocate. I primi gol (3) li ha trovati in una “non partita” quella giocata contro la Berretti del Matera, seppur match a tutti gli effetti valido per il campionato. Tre realizzazioni che son servite soprattutto al ragazzo per sbloccarsi e trovare una nuova spinta anche sotto l’aspetto psicologico.

Non al meglio della condizione, nel recupero contro la Viterbese è stato mandato in campo nella seconda parte e, gol a parte, ha fatto sentire la sua presenza creando scompiglio nella difesa avversaria, mostrando tutte le sue qualità tecniche, trovando appunto il gol del pareggio e sfiorando di testa la possibile doppietta. Insomma Alessio, legato alla Reggina da contratto biennale e fortemente voluto proprio da Taibi, a prescindere dal nuovo attaccante che potrebbe arrivare, rimane a nostro avviso giocatore di fondamentale importanza per questo gruppo e capace di competere anche con il Baclet di turno, per giocarsi un posto in quel tridente da sogno che viene completato da Strambelli e Doumbia, senza dimenticare il capocannoniere Sandomenico.

